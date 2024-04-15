Hasan Ramadan Cemil anısına Ramadan Cemil Ailesi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne 20 tekerlekli sandalye hediye etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, genelde ülkeye, özelde Girne’ye yaptığı katkılarla anılan, iş adamlarından Hasan Ramadan Cemi’in 25. ölüm yıldönümünde Ramadan Cemil Ailesi, derneğe 20 tekerlekli sandalye hediye ederek, engellilerin hayatına dokunmaya devam etti.

Açıklamada, Hasan Ramadan Cemil'in 1986 yılında ilk Uluslararası Tekerlekli Basketbol Turnuvası’na sponsor olarak engelli sporunu desteklediği ve topluma yayılmasına önemli katkılar yaptığı de belirtildi.