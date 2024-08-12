Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarruf ve Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı Raif Yıldırımer teminat talebiyle bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Uğuroğlu, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.20 raddelerinde Lefkoşa’da Reşadiye sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin zanlı Raif Yıldırımer’in kullanımında bulundurduğu MB475 plakalı motosikletten düştüğü ve akabinde kendisini yerden kaldırarak yardım eden Lefkoşa’da Sakin Y.K’nin (K-37, KKTC) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak Ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını ve yapılan şikâyet üzerine olay yerine gelen polis ekibinin yaptığı incelemede zanlının motordan düştüğü esnada tasarrufunda bulundurduğu beyaz kâğıt parçası içerisinde sarılı yaklaşık 2 gram ağrılındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olay yerinde düşürdüğü tespit edilerek emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu yapılan kamera incelemelerinde zanlının tespit edildiğini ve alınan mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, benzer suçlardan askıda davası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.