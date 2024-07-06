Rahvancıoğlu'nun Türkiye mahkemesinde açtığı dava karar için süresiz ertelendi

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun, Türkiye’ye girişinin engellenmesi üzerine, bunun" insan hakkı ihlali" olduğu gerekçesiyle, Türkiye mahkemesinde açtığı dava karar için süresiz ertelendi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, Ankara 1’nci İdare Mahkemesi Başkanlığı, 9 Ocak 2024 tarihli ara kararında, Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, Rahvancıoğlu’na getirilen giriş yasağının nedenini izah eden belge talebinde bulundu ve cevap Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı’ndan geldi.

Söz konusu cevap yazısında, gizlilik, bilgilerin "muhafaza zorunluluğu ve kaynak güvenliğinin sağlanması" gerekçeleriyle, mahkemeye yazılı dosya verilemeyeceği ancak ara karara konu hususların incelenebilmesi için heyetin bilgisine sunulacağı kaydedildi.

27 Eylül 2022’de Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısıyken Rahvancıoğlu'nun Esenboğa Havalimanı'ndan Türkiye'ye girişi N-82 koduyla engellenmiş; alınan kararın kaldırılması için Rahvancıoğlu adına Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran 17 Şubat 2023’te Türkiye Göç İdare Başkanlığı’na idari dava dosyalamıştı.