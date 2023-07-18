Gazimağusa’da büyük bir süpermarkete giden Ayça Akançay isimli vatandaş, raflarda kampanya fiyatı 12.99 TL etiketi olan karton bardakları alıp kasaya gidince kasada fiyatını 19.99 TL ödedi.

Bu uygulama üzerine isyan eden iş kadını Ayça Akançay şikayetini sosyal medya hesabından paylaştı.

Akançay’ın işte o paylaşım:

“Soruyorum size bu benim görevim mi önünde kampanya yazan bir yazıyı görüp alırken her ürünü tek tek kontrol etmem mi gerekir? Yeterince her şey zaten oldukça maliyetli. Aslında herkes üstüne düşen görevi yapsa bu sıkıntılar ile karşı karşıya kimse kalmayacak. Zaten oradaki sorumluya dile getirdim şikayet edeceğimi siz bilirsiniz deyip bir güzel gönderdiler zaten gözleri önünde fotoğrafları çektim. Tüketici haklarına da yarın şikâyet bildiriminde bulunacağım vatandaşlar lütfen fişlerini kontrol etsinler”

HABER: Ergün YAHAT