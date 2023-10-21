Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) 13 Ekim’de, Kıbrıs-Girit arası kablo ile elektrik bağlantısı konusunda, "Rum ve Yunan tüketicileri uzun vadeli borçlandıracak" bir karar aldığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, RAEK, bağlantı maliyetiyle ilgili yapılan son güncellemeyi (1,5 milyar Euro’dan 1,9 milyar Euro’ya), projenin tehlike ve risk derecesini birlikte dikkate alarak daha önce 25 yıl olarak kararlaştırdığı kablo bağlantısının ekonomik faydalanma ömrünü 35 yıla çıkarma kararı aldı.

Bu karar, genel hatlarıyla, kablo bağlantısının yüklenici firması olan Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil İdaresi ve diğer yatırımcıların, ana harcamalarını kabloların döşenmeye başlamasından itibaren 25 yıl değil 35 yıl süreyle tüketicilerden geri alacak demek oluyor. Bu da Rum (yüzde 63) ve Yunan (yüzde 37) tüketicilerin, daha uzun süre kullandıkları kilovat başına ödeme yapacakları anlamına geliyor.

RAEK’in bu kararının halen Enerji Düzenleme Kurulları İşbirliği Örgütü’ne (ACER) iletildiği de belirtildi.