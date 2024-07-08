Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Pezeşkiyan'ı cumhurbaşkanı seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki taraf da ilişkilerin yüksek seviyede olmasından memnuniyeti, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İki lider, ileride temasların organize edilmesi konusunda mutabık kaldı.