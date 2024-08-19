Putin’in Azerbaycan’a yaptığı ziyaret, Ukrayna'nın Rus topraklarında operasyon düzenlemesinin ardından gerçekleşiyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile “ikili ilişkiler” ve "uluslararası ve bölgesel sorunlar" hakkında görüşecek.

Putin, İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva birlikte yemek yedi.

Rus ajansı Ria Novosti, Aliyev ve Putin'in bugün ortak belgeler imzalayacağını ve basına açıklamalarda bulunacağını bildirdi.

Putin ayrıca 1993-2003 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakacak.