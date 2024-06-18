Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’yi ziyaret edecek.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle bugün ve yarın Kuzey Kore’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, Putin’in 19-29 Haziran’da da Vietnam’a gideceği kaydedildi.

Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore’ye gitmişti.

Putin, Kim Jong Un'la son olarak eylül ayında Rusya'nın Vladivostok kentinde görüştü ve Kuzey Kore liderinin davetini kabul etti.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre iki lider arasında daha önce yapılan görüşmeler, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin çerçevesini çizmeye yönelikti.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti ise ilişkilerde ne çapta ilerleme sağlandığının gösterilmesi açısından önemli olacak.

Putin-Kim zirvesi küresel düzeyde dikkat çekiyor. Bunun nedeni, iki liderin görüşmesinde, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği düzeyi konusunda yeni bir mutabakata varılabilecek olması.

İki ülkenin kültür, tarım, ekonomi, turizm gibi sektörlerde de ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer nokta da, Putin'in, Kuzey Kore'nin ileri düzeydeki silah ve nükleer programlarıyla ilgili olarak neler söyleyeceği.