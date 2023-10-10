Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, sahte reçete soruşturmasıyla ilgili mahkeme haberlerini takip eden basın mensuplarını etik ilkelere uygun davranmaya, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni de habercilik onurunu koruyacak aktif denetime çağırdı.

Suçu kesinleşmemiş kişilerin açık isim ve görüntülerinin hiçbir gizliliğe tabi tutulmadan yayınlanmasının endişe verici ve yıkıcı sonuçları doğurabileceği konusunda uyaran Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, ölçülü davranılmasını, haberlerde kullanılan sözcüklere önem verilmesini istedi.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Son günlerde devam eden ‘reçete yolsuzluğu soruşturması’ kapsamındaki gelişmeler ülkenin en çok takip edilen gündemleri arasındadır. Bu kişilerin; yakalandığının, gözaltına alındığının ve tutuklandığının bilgisinin basına verilmesinde bir sakınca bulunmamakta, lakin bu kişilerin basın tarafından görüntülenmesinde ölçülü davranılmasına ve haber yaparken kullanılan sözcüklere önem verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Buna paralel olarak, gelişen teknolojiyle birlikte soruşturmaya ilişkin kişilerin fotoğrafları, isim-soyisimleri, bilgi, belge ve atılan ilaçların resimleri vb hızlı, kolayca ve yineleyen bir şekilde halk ile paylaşılmaktadır. Bu süreçte de henüz suçu kesinleşmemiş kişilerin açık isim ve görüntülerinin hiçbir gizliliğe tabi tutulmadan, mahkeme tarafından suçları kesinleşmeden fotoğraflarının uygunsuz/sürekli bir şekilde yayınlanmış olmasının endişe verici sonuçları olabileceği kanaatindeyiz.

Basın mensupları, yayımladıkları haberlerin sansasyonel etkisini kullanma gayesi nedeniyle; bu kişilerin toplum önünde infaz edilmelerine ve çevresinde bulunan kişilerin (çocukları, annesi-babası, arkadaşları, meslektaşları) ve meslek örgütlerinin itibarını zedelemektedir. Özellikle, bu kişilerin yakın çevresi üzerinde yıkıcı sonuçları olan travmalar yaşamalarına sebep olmaktadır.

Bu yıkıcı sonuçların daha fazla yaşanmaması adına basın yayın organlarını mesleklerinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranmaya, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni de habercilik onurunu koruyacak aktif denetime davet ederiz.”