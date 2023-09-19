“China National Petroleum Corporation” isimli Çin enerji şirketinin, “doğalgaz depolama ve yeniden gaz haline getirme yüzer ünitesi” olarak faaliyet göstermesi amacıyla Rum Yönetimi hesabına inşa edilen “Etifa Promitheas” isimli geminin teslim alınmasının ertelendiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Çinli yetkililerin, geminin denenmesi aşamasında bazı teknik problemlerle karşılaştıklarını ve bu nedenden ötürü, geminin daha önce duyurulduğu gibi eylül ayında teslim alınamayacağını yazdı.

Gazete, yaşanan teknik problemden ötürü Rum Yönetimi makamlarının yeniden beklemeye geçtiğini ve ekim ayı sonunda yapılacak yeni denemede, gereken sertifikayı almasının beklendiğini kaydetti.