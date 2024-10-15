Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca bir sosyal medya platformunda paylaşılan, Esra Erol'a yönelik tehdit içeren videoyla ilgili yapılan çalışmada, görüntüde yer alan kişinin H.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.