İngiltere'deki Birmingham Üniversitesinden Prof. Dr. Toby Peters, üreticiden tüketiciye kadarki soğutma işlemlerini tanımlayan "soğuk zincir" eksikliği nedeniyle aşıların yüzde 25'i ve gıdaların yüzde 12'sinin heba olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün (UNIDO) internet sitesinden, "2023 Yeşil Soğutma Zirvesi"ne katılan konuşmacıların sunumları paylaşıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan İngiltere'deki Birmingham Üniversitesinden Prof. Dr. Toby Peters, 500 milyon küçük çiftlik sahibine sürdürülebilir ve adil "soğuk zincir" çözümleri sağlamanın, gıda güvencesi, kıtlık, adaletsizlik ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Peters, "Soğuk zincir eksikliği sebebiyle aşıların yüzde 25'i ile yaklaşık 1 milyar insanı doyurulabilecek, tüm gıdaların yüzde 12'si ziyan oluyor" dedi.

UNIDO'nun Montreal Protokolü Birimi Başkanı Ole Nielsen de "UNIDO, gelişmekte olan ülkelerle düşük maliyetli ve sürdürülebilir teknolojiler ile soğutma çözümlerinin geliştirilmesi ve gıda atığının azaltılması yönünde çabalıyor" ifadesini kullandı.

Nielsen, Çok Yönlü Fon'un (MLF) üretim ve hizmet sektörlerini desteklediğini ancak kurulum sektörü olarak da bilinen soğuk zincir uygulamalarının fonun çerçevesinin dışında kaldığını belirtti.

Hidroflorokarbonların (HFC'ler) salınımını azaltmanın iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir etken olduğunu vurgulayan Nielsen, konuyla ilgili daha fazla veri toplanması gerektiğinin altını çizdi.

İki gün süren zirvede sanayi, akademi ve hükümet temsilcileri, soğuk zincirleri daha sürdürülebilir ve iklim dostu yapmak için geliştirilen son teknolojileri ele aldı.