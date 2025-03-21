Galler Prensi William, Estonya'da NATO'nun Rusya sınırını koruyan İngiliz askerlerine destek vermek üzere bu ülkeyi ziyaret etti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Prens William, İngiliz ordusunun en büyük yurt dışı operasyonunda görev yapan birliklere moral vermek amacıyla Estonya'ya gitti.

İngiltere Prensi, ziyaretinin ilk ayağında başkent Tallinn'de Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü.

Prens William daha sonra Rusya sınırına yakın askeri eğitim alanında NATO'nun doğu kanadını savunan askerlerle bir araya gelerek, askeri teçhizatları inceledi.

Ziyaret sırasında kamuflaj üniforması giyen ve Challenger 2 tankına binen Prens William, Fransız Griffon muharebe aracı, çoklu roketatar sistemi, Trojan aracı ve Archer mobil topçu sistemini inceledi.

Prens William, iki günlük Estonya ziyareti kapsamında, burada görev yapan yaklaşık 900 İngiliz askerinin yanı sıra kendisinin de alay komutanı olduğu Mercian alayının askerleriyle de bir araya geldi.

- İngiltere Prensi, Estonya ve Fransız askerleriyle de görüştü

Prens William, Tapa Kampındaki askeri eğitim alanını ziyaret ederek, NATO'nun "kolektif güvenlik ve savunmasını" sağlamak için İngiltere'nin katkısı olan Cabrit Operasyonu hakkında bilgi aldı.

İngiltere Prensi ayrıca, üsteki modern orduların karşılaştığı "drone tehdidi" ve "taktiksel değişiklikler" üzerine askerlerle bilgi alışverişinde bulundu.

İngiltere Prensi, NATO rozeti takılı üniformasıyla, Estonya ve Fransız askerleriyle yaptığı sohbette, bulundukları alanın Rusya'ya bu kadar yakın bir noktada olmasını değerlendirdi.

Prens William, Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle tanınan Estonya'yı ziyaretinde Ukraynalı çocuk mültecilerin eğitim gördüğü bir okulu da ziyaret etti.