Rum polisi ile kaçak mülteci kaçakçıları arasında “Potamya” (Dereliköy) bölgesinde yaşanan ve bir Pakistanlının polis kurşunuyla ölümüyle sonuçlanan kovalamaca olayında bir kişi tutuklandı, Pakistan uyruklu bir diğer şahıs ise aranıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum polisinin dün İran uyruklu 37 yaşında bir şahsı tutukladığını, 27 yaşında Rawais Khan isimli bir diğer Pakistan uyruklu şahsın ise arandığını yazdılar.

Olayla ilişkili olarak daha önce de Kamerun uyruklu bir kişi Rum polisi tarafından tutuklanmıştı.