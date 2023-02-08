Posta Dairesi, deprem-afet bölgelerine gönderilmek üzere kabul edilecek ihtiyaç listesini duyurdu.

Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren Türkiye’deki deprem-afet bölgelerine gönderilmek üzere ihtiyaç listesi kapsamındaki bireysel yardımların kabulüne başlanacağı kaydedildi. Bireysel yardımların ücretsiz sevkine mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı Posta Şubesi, Girne Merkez Postanesi ve Gazimağusa Merkez Postanesi'nde başlanacağının belirtildiği açıklamada, kabulü ve sevki sağlanacak yardım malzemelerinin yeni veya kullanılmamış olması istendi.

Kabulü ve teslimi sağlanacak malzemeler şunlardır:

Elektrikli Isıtıcı

Kadın / Erkek Çocuk Kışlık Her Türlü Giyim Eşyası ( Yeni ve Kullanılmamış)

Bebek Bezi

Kişisel Temizlik Hijyen Malzemesi

Çocuk Maması

Powerbank ( Taşınabilir Şarj Aleti )

Yorgan, Yastık, Battaniye, Uyku Tulumu

Su Isıtıcısı, Cep Isıtıcısı

Çay, Kahve, Konserve Gıda, Kuru Gıda, Tava, Tek Kullanımlık Tabak, Bardak, Çatal, Kaşık.