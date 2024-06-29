''46. Güzelyurt Portakal Festivali” kapsamında düzenlenen 14. Tavla Turnuvası finali dün akşam yapıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Kervan Kahve sponsorluğunda düzenlenen turnuva 27-28 Haziran tarihlerinde Festival Gösteri Merkezi’nde yer aldı. Final karşılaşmalarında Raif Arıkan birinci, Muhittin Süzgen ikinci, Salih Hapcı üçüncü ve Salih Batıgün dördüncü oldu.

Sponsor firma tarafından turnuvaya katılan kadın yarışmacılara özel ödül ve tüm yarışmacılara eşantiyon hediyeler verildi ve turnuva süresince kahve ikramında bulunuldu.

Turnuva sonucunda birinci gelene 6 bin, ikinci gelene 4 bin, üçüncü gelene 3 bin ve dördüncü gelene 2 bin TL ödül verildi.

Ödül ve kupaları Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve meclis üyeleri takdim etti.