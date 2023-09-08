Polonya'da bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Rzeszow kentinde salgına yönelik incelemeler sürüyor.

Ölümcül bakteriden hayatını kaybeden son kişinin, şehrin üniversite hastanesinde yatan 74 yaşındaki bir kadın olduğu ve bakteri nedeniyle can kaybı sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Salgının başlamasından bu yana lejyonella bakterisi ile enfekte olan en az 160 kişinin ülke genelindeki çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

Grip benzeri semptomlarla başlayıp zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı, tedavi edilmediğinde solunum ve çoklu organ yetmezliğine yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.

Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi, en fazla, verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılar ile otel, yurt ve hastane gibi çok sayıda kişi tarafından kullanılan binalarda görülüyor. ​​​​​​​