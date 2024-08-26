Polonya ulusal radyosu Polskie Radio'nun haberine göre, Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanı General Maciej Klisz, başkent Varşova'da basın toplantısı düzenledi.

Klisz, buradaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda Polonya hava sahasına "tanımlanamayan bir cismin" giriş yaptığını açıkladı.

Cismin en az 3 radar istasyonu tarafından tespit edildiğini belirten Klisz, cisim üzerinde tam kontrollerinin bulunduğunu ve onu vurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Klisz, cismin Polonya üzerinde 25 kilometre kadar uçtuktan sonra radarlardan kaybolduğunu belirtti.

Cisim için bir arama operasyonu başlattıklarını ifade eden Klisz, bunun bir İHA olabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

- Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırıda 100'den fazla füze ve 100'e yakın İHA kullandı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullanıldığını bildirmişti.

Zelenskiy, bugünkü saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti.

Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkatini çeken Zelenskiy, ülkenin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini belirtmişti.

Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediği bilgisini veren Zelenskiy, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını bir kez daha hedef aldığını belirterek, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi." demişti.