Gazimağusa-Karpaz ana yolunun Four Season kavşağı ile Harnup Çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti, asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı, söz konusu yolda ulaşımın Gazimağusa-Karpaz ana yolunun Karpaz istikameti üzerinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak sağlandığını kaydetti.

Açıklamada, “Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.