Gazimağusa-Karpaz ana yolunun Four Season kavşağı ile Harnup Çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti, asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafik akışına kapatıldı. 

Polis Basın Subaylığı, söz konusu yolda ulaşımın Gazimağusa-Karpaz ana yolunun Karpaz istikameti üzerinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak sağlandığını kaydetti.

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Açıklamada, “Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.