Polis basın bültenine göre, bugün 43 yaşındaki zanlı A.E’nin İncirli’deki evinde narkotik dedektör köpeği eşliğinde yeniden arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu evde (yaklaşık 500 gram ağırlığında) bin 260 adet daha MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu.

Operasyon kapsamında, toplam 12 bin 160 adet MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilmiş oldu.

Bu arada, polisin gerçekleştirdiği operasyonda bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.(K-37) tutuklanmıştı.

Polisin soruşturması sürüyor.