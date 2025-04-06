Girne’de tasarruflarında 158 gram Hint keneviri türü ile 25 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve hassas terazi tespit edilen iki kişi tutuklandı

Kumarhaneye girmesi yasak 82 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Trafik denetimlerinde 1,260 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 53 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı

Polis ekipleri tarafından beş ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Uyuşturucudan iki kişi tutuklanırken, kumarhanelere girmesi yasak 82 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafikte ise 1260 sürücü rapor, 53 araç trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 ile bu sabah saat 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

-Girne ve İskele’de 4 kişi tutuklandı

Denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Başkent Lefkoşa, Gazimağusa ile Güzelyurt’ta yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Öte yandan, Girne’de kullanımlarındaki araçta ve akabinde yapılan aramada, tasarruflarında satışa hazır şekilde paketlenmiş 158 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve hassas terazi tespit edilen iki kişi tutuklandı.

İskele’deki kontrollerde ise, aracında yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası taşıdığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren bir kişi de polis tarafından tutuklandı.

-Kumarhaneye girmesi yasak 82 kişiye yasal işlem

Polis ekipleri tarafından kumarhanelerde yapılan denetimlerde; Lefkoşa’da 10, Gazimağusa’da 17, Girne’de 31 ve İskele’de 24 kişinin kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-Trafik denetimleri: 1,260 sürücüye yasal işlem, 53 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Başkent Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 1774 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 157’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 139’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak ve 338’i diğer trafik suçlardan olmak üzere 495 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Dört araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 882 araç sürücüsü kontrol edildi ve 112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü muayenesiz araç kullanmak, 17’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu işletme izinsiz (yolcu taşıma) araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde (yolcu taşıma) belirtilen kurallara uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 182’si diğer trafik suçlardan olmak üzere 294 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’deki trafik denetimlerinde 1,732 araç sürücüsü kontrol edildi. 86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 1’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 154’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere 240 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 19 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 460 araç sürücüsü kontrol edildi. 12’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 68’i diğer trafik suçlardan olmak üzere 80 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir araç ise trafikten men edildi.

İskele’deki trafik denetimlerinde 961 araç sürücüsü kontrol edildi. 78’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak ve 73’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere 151 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 29 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.