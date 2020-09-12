Zubair 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda çalıştığı marketten 299 TL çaldığı belirtilen Alina Zubair tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şubede görevli polis memuru Kader Artan zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan dolayı tutuklandığını söyledi. Artan, 01.09.2020 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının müşteriye satış işlemi olarak gerçekleştirmiş olduğu toplam değerleri 299.80 TL olan ürünü; müşteri ayrıldıktan sonra fiş üzerinden iptal ederek satılmamış gibi göstererek 299.80 TL’yi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Artan olayın polise 1 Eylülde bildirildiğini, zanlının gözaltına alınarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, bir müşteriden 300 liraya eksik ödeme aldığını, kasasında açık çıktığını, açığını kapatmak için bu suçu işlediğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, markerin kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.