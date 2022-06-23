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Uyuşturucudan 4 tutuklu

23 Haziran 2022 Perşembe 12:39
Uyuşturucudan 4 tutuklu

22.06.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, daha önceden geçirdiği trafik kazası sebebiyle F.F.(K-27)'den alınan kan numunesinde yapılan analiz sonucu kanında uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine söz konusu şahıs tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.C.(E-30), S.K.(E-34) ve B.G.K.(K-19), üzerlerinde ve ikametgahlarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan elle sarılmış 4 adet ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü, bir adet pet şişe, 3 adet metal kaşık ve yeşil reçeteye tabi 3 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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