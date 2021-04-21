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Uyuşturucuda af yok!

Lefkoşa’da 2020 yılının Temmuz ayı içerisinde 170 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiren, tasarrufunda bulunduran ve 20 gramını satan Sanık Mehmet Dikmen ve Dikmen’e söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs’dan getiren Pembe Kamkam, 20 gram ağırlığındaki maddeleri alma ve tasarruf etme suçlarını işleyen sanıklar Hasan Boncuk ve Şengül Akburç aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi huzurunda açıklandı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:56
Uyuşturucuda af yok!
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Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip Açıkladı.

Katip, uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde yaygınlık gösterdiğini dile getirerek, toplum sağlığını tehdit ettiğini kaydetti.

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Sanıklara ceza verilirken söz konusu maddelerin türü, miktarı ve değerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Katip, sanıklar Mehmet Dikmen ile Pembe Kamkam’ın sabıkalarının bulunmadığını; sanıklar Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un ise sabıkalarının bulunduğunu ifade etti.

Katip, sanıklar Dikmen ile Kamkam’ın 170 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu maddeleri ithal ve tasarruf etme, diğer sanıklar Boncuk ile Akburç’un ise uyuşturucu madde alma ve tasarrufunda bulundurma suçlarını işlediğini anımsattı.

Sanıkların pişman olduklarını, suçlarını kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine yardımcı olduğunu dile getiren Katip, bu suçları işleyen sanıklara ceza verilirken kamu yararının düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Katip, bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesinin önem arz ettiğine vurgu yaparak, Sanık Mehmet Dikmen’e 2 buçuk yıl, Sanık Pembe Kamkam’a 2 yıl ve sanıklar Hasan Boncuk ile Şengül Akburç’a ise birer yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet DikmenPembe KamkamHasan BoncukŞengül Akburç
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