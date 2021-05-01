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Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Khldon I A Mousa, Burcu Güneşer, Figen Taş ve Hatice Biddacı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.  

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:21
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri, Kokain) Alma, Verme ve İthal Tasarruf suçları ile ilgili olarak 30.04.2021 tarihinde saat 13.50 raddelerinde Girne’de PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Lefkoşa’da sakin Khldon I A Mousa tasarrufunda 70 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlı Mousa’nın vermiş olduğu ifade neticesinde mesele ile bağlantılı olan Lefkoşa’da sakin Burcu Güneşer ve Lefkoşa’da sakin Figen TAŞ’ın tutuklandığını ve ortak kaldıkları ikametgahta 216 gr Kokain türü uyuşturucu, bir adet hassas terazi, uyuşturucu elemekte kullanılan süzgeç, 5 kutu kafein içerikli uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan hap bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Güneşer’den yapılan sorguda ise zanlı Mousa’ya vermiş olduğu uyuşturucu maddeyi zanlı Hatice Biddacı’da aldığını beyan etmesi üzerine biddacı’nında tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, zanlılar Mousa ve Güneşer’in vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapda zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu klmasını talep etti.
Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Hatice Biddacı olayla ilgisi olmadığını kimseye bir şey vermediğini söyledi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KktcUyuşturucuMahkeme
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