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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

28 Mayıs 2019 Salı 13:36
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize üniversite eğitimi almak için gelen ancak gelirken tasarrufunda 50 gram eroin türü uyuşturucu madde ithal ettiği iddia edilen zanlı Halil Küçük ile ondan uyuşturucu aldığı tespit edilen zanlı Yunus Emre Çiçek tutuklanarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz,  huzurda bulunan zanlı Halil Küçük’ün 24 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da Çamlık Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye’den 50 gram olarak ithal ettiğini ve bu maddenin bir kısmını satıp bir kısmını da birlikte kaldığı arkadaşı Yunus Emre Çiçek’e verdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ramiz,  zanlı Yunus Emre Çiçek’in de tutuklandığını ve sözlü beyanda bulunduğunu ayrıca almış olduğu uyuşturucu maddeyi kalmakta oldukları evlerinin damında gizlemiş olduğu yeri polise gösterdiğini ve yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü madde bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek, tahkikatın selameti açısından zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
EroinUyuşturucuHalil KüçükYunus Emre Çiçek
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