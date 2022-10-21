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UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa ve Girne’de yapılan Kıskaç Operasyonu'nda tutuklanan zanlılar Turan Can Yegül, Efe Türker Var ve Burak Aşan ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Tuğkan Yalçın’ın olayla bağı tespit edilmedi ve serbest bırakıldı.

21 Ekim 2022 Cuma 15:56
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

(Kamalı Haber) - Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa ve Girne’de yapılan Kıskaç Operasyonu'nda tutuklanan zanlılar Turan Can Yegül, Efe Türker Var ve Burak Aşan ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Tuğkan Yalçın’ın olayla bağı tespit edilmedi ve serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder,    18.10.2022 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Haspolat bölgesinde tespit edilen Zanlı 1 Turan Can Yegül’ün tasarrufunda satışa hazır vaziyette siyah renk naylon parçalarına sarılı 14 paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üzerinde OCB yazılı metal öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edilen 1000 TL nakit para bulunarak emare alınmış olup zanlı 1’in tutuklandığını anlattı. Polis, müteakiben yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan konu maddeyi 09.10.2022 tarihinde zanlı 2 Efe Türker Var’ın (E-21) yönlendirmesi ile zanlı 3 Burak Aşan’dan (E-22) 20 paket halindeki 10 gram olarak satın aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, yine ayni gün zanlı 2’nin Yenikent Gönyeli adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda 20.15 -20:30 saatleri arasında yapılan aramada; tasarrufunda satışa kazır vaziyette 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet siya hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 195 Euro,20 STG, 22,600 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlılar 2 ve 3’ün araçta tespit edildiğini söyleyerek, araçtan inen zanlı 2’nin çantasında satışa hazır halde 10 ayrı pakette 5 gram ağırlığında kokain ile 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan kağıt paraların emare alındığını anlattı. Polis, arabada ayrıca 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı 2’nin Girne’deki evinde öğütücü ile 1 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu belirtti. Polis, 2’nin konu maddeleri 7 Ekim’de aranan bir şahıs aracılığı ile GKRY’den 30 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ithal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini, kayıp olduğuna inanılan emareler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyustrucu
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