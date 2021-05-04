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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Khldon I A Mousa, Burcu Güneşer, Figen Taş ve Hatice Biddacı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Mayıs 2021 Salı 18:44
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Khldon I A Mousa, Burcu Güneşer, Figen Taş ve Hatice Biddacı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri, Kokain) Alma, Verme ve İthal Tasarruf suçları ile ilgili olarak 30.04.2021 tarihinde saat 13.50 raddelerinde Girne’de PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Lefkoşa’da sakin Khldon I A Mousa tasarrufunda 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı Mousa’nın vermiş olduğu ifade neticesinde mesele ile bağlantılı olan Lefkoşa’da sakin Burcu Güneşer ve Lefkoşa’da sakin Figen Taş’ın tutuklandığını ve ortak kaldıkları ikametgahta 216 gram kokain türü uyuşturucu, bir adet hassas terazi, uyuşturucu elemekte kullanılan süzgeç, 5 kutu kafein içerikli uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan hap bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Güneşer’den yapılan sorguda ise zanlı Mousa’ya vermiş olduğu uyuşturucu maddeyi zanlı Hatice Biddacı’da aldığını beyan etmesi üzerine Biddacı’nında tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların henüz çıkmadığını belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 04.05.2021 18:55
Anahtar Kelimeler:
Khldon I A MousaBurcu GüneşerFigen TaşHatice Biddacı
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