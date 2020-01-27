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Üvey oğluna tabanca çevirip “seni öldürürüm “diyen üvey baba tutuklandı

Üvey oğluna tabanca çevirip “seni öldürürüm “diyen üvey baba tutuklandı

27 Ocak 2020 Pazartesi 18:27
Üvey oğluna tabanca çevirip “seni öldürürüm “diyen üvey baba tutuklandı

Üvey oğluna tabanca çevirip “seni öldürürüm “diyen üvey baba tutuklandı

26.1.20 tarihinde saat 12.00 raddelerinde, Serdarlı-Çukurova köyleri arasında bir ağıl içerisinde, arlarında meydana gelen ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı üvey oğlu İbrahim Bülbül’ e tasarrufunda bulundurduğu 9 mm çapında tabancayı doğrultarak “ seni öldürürüm” diyen Hüseyin Taçoy şikâyet üzerine ayni gün tespit edilerek arama müzekkeresi tahtında ikametgâhında ve ağılında arama yapıldı.  Arama sonucu bir adet 9 mm lik tabanca, 7 adet 9 mm çapında canlı mermi, 3 adet av tüfeği, 55 adet av fişek ve 1 adet 22 kalibrelik hava tüfeği bulunarak emare olarak alındıktan sonra zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 27.1.20 tarihinde kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, şiddet tehdidi suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru PÇ Caner Atamer, zanlının 26.1.20 tarihinde Serdarlı-Çukurova köyleri arasında bulunan ağılında ve yanında üvey babası olduğu halde ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşadıkları ve zanlının tasarrufunda bulundurduğu 9 mm çapında tabancayı üvey oğluna çevirip “seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Şikâyet üzerine aynı gün tespit edilen zanlının temin edilen arama müzekkeresi tahtında ikametgâhında ve ağılında arama yapıldığını belirten Atamer, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 7 adet 9 mm çapında canlı mermi. 3 adet av tüfeği, 55 adet fişek ve 1 adet 22 kalibrelik hava tüfeğinin bulunarak emare alındığını ve zanlının tutukladığını söyledi.

Gönüllü ifade veren ve emarelerle ilgili izahat veren zanlının av tüfeklerinin kendisine ait olduğunu ancak evraklarının kayıp olduğu, hava tüfeğini ve bir kısım fişekleri 2 yıl önce Türkiye’ den izinsiz getirdiğini, tabanca ve mermileri de bir şahıstan aldığını itiraf etiğini aktaran PÇ Atamer, bu şahsın aranmakta olduğunu belirtti.

Gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınacak ifadeler ve emarelerin balistik incelemeden geçecek olması nedeniyle tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin TaçoyTabanca
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