Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy'de Mustafa Kemal caddesi üzerinde tespite edilen ve ülkede kaçak olarak bulunan zanlılar Ameer Hamza, Shan Ali ve Ali Zeeshan mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç olayla ilgili bulguları aktardı. Kırgeç, huzurda bulunan zanlıların 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00:20 raddelerinde Alayköy'de Mustafa Kemal caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ şubesi personeli tarafından yolun kenarında yürümekte olan zanlılar Ameer Hamza, Shan Ali ve Ali Zeeshan’ın yapılan muhaceret kontrollerinde Ameer Hamza’nın 26 Ocak 2023 tarihinden itibaren 467 gün, Shan Ali 2 Kasım 2023 tarihinden itibaren 218 gün ve Ali Zeeshan’ın 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 553 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespite dildiğini söyledi. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve yasal statülerinin de göz önüne alınarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yasal statülerini de dikkate alarak 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.