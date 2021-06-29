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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Ünal Mertli Demir 8 ay hapis yatacak

Güney Kıbrıs’tan Kuzeye tabanca ve üç adet canlı mermiyi, sınır kapısında arabanın hava filtresine saklayarak geçiren Ünal Mertli Demir, aleyhindeki karar açıklandı.

29 Haziran 2021 Salı 13:08
Ünal Mertli Demir 8 ay hapis yatacak
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Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç İnan açıkladı.

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Yargıç İnan, Kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçlarının ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı.

Yargıç Umut İnan sanığın işlediği suçun kamuyu yakından ilgilendirdiğini belirterek bu tür suçlara caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

İnan sanığı heyet olarak işlemiş olduğu suçlardan 8 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ünal Mertli Demir
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