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“Ülkemde savaş var, bu suçu mecburiyetten işledim. Yapabileceğim bir şey yoktu”

Ülkemize henüz tespit edilemeyen bir şekilde yasadışı giriş yapan zanlı Halef Alsalih mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Haziran 2022 Pazar 14:26
“Ülkemde savaş var, bu suçu mecburiyetten işledim. Yapabileceğim bir şey yoktu”

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize henüz tespit edilemeyen bir şekilde yasadışı giriş yapan zanlı Halef Alsalih mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis  memuru Orçun Karahüseyin, zanlı Halef Alsalih’in “Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Karahüseyin, Suriye uyruklu zanlının 16 Haziran 2022 tarihinde, saat 23.30 raddelerinde, henüz tespit edilemeyen onaylanmış liman olmayan bir yerden yetkili makamlardan izin almaksızın kanunsuz olarak KKTC'ye giriş yaptığını belirterek, zanlının 18 Haziran 2022 tarihinde, saat 09.15 raddelerinde Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlının aynı gün verdiği gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu suçu kabul ettiğine işaret eden Karahüseyin, soruşturma kapsamında söz konusu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini vurguladı. Karahüseyin, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimali bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı da söz hakkı alarak, “Ülkemde savaş var, bu suçu mecburiyetten işledim. Yapabileceğim bir şey yoktu” şeklinde savunma yaptı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, istenilen tutukluluk emrini verdi.

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