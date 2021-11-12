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Tutuksuz yargılanacak

Yapmış olduğu işlerin parasını cebe attığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Aytaç Budraç bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Kasım 2021 Cuma 15:49
Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yapmış olduğu işlerin parasını cebe attığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Aytaç Budraç bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Huzurda bulunan zanlı Aytaç Budraç'ın Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 1 Nisan 2021 – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da ayni yerde sakin zanlı Aytaç Budraç'ın (E-45) Aliriza Efendi Caddesi üzerinde halen faaliyette bulunan ve işletmeciliğini yine Lefkoşa'da sakin Ahmet Gönül'ün (E-48) yaptığı Komutan Oto Galeri isimli iş yerinde kaporta ve boya işi yaptığı sırada kimlikleri henüz tespit edilemeyen bazı müşterilerinden yapmış olduğu işlere karşılık olarak aldığı toplam 24.000 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini anlattı. Polis memuru Soner Şaban, olayın polise 03 Kasım 2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ayni gün mesele ile ilgili gönüllü olarak ifade vererek işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması 7 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 12.11.2021 17:26
Anahtar Kelimeler:
Aytaç Budraç
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