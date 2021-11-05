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Tutuksuz yargılanacak

Çatalköy’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda tutuklanan zanlı Cemil Gökmen Mengüç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 18:31
Tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda tutuklanan zanlı Cemil Gökmen Mengüç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu, 28 Ekim 2021 tarihinde 11:50-14:15 saatleri arasında Çatalköy-Girne adresinde zanlı Cemil Gökmen Mengüç’e ait ikametgahta PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda yapılan aramada; ikametgah içerisinde yaklaşık 0, 5 gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 314 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu  maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Yanaroğlu soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının 4 kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 150 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemil Gökmen Mengüç
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