banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
152'si yerel 179 pozitif vaka
152'si yerel 179 pozitif vaka
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor...
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin...
banner376
Flaş Haber
152'si yerel 179 pozitif vaka
Kapat

Tasarruflarında 42 gr uyuşturucu bulunmuştu

18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:05
Tasarruflarında 42 gr uyuşturucu bulunmuştu

14.08.21 tarihinde Gazimağusa’da tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 42 gr madde bulunan Libya uyruklu Ali Fatih Ahmet Abdullah (E-25) suçüstü hali gereği Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı polisler tarafından tutuklandı.

Bugüne değin poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 18.08.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili şahadet vermek üzere polis memuru Kemal Onbaşı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğuna dair alınan bir bilgi ışığında 14.08.21 tarihinde saat 20.40 raddelerinde zanlının Gazimağusa’da sosyal konutlar bölgesinde Uluçam yolu üzerinde yaya olarak yürürken tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Zanlının sol elinde tutmakta olduğu şeffaf renk naylon poşet içerisinde yapılan aramada naylon poşete sarılı 2 ayrı yerde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 42 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Analiz edilmek üzere devlet kimya laboratuvarına gönderilen emarelerle ilgili bugün itibarıyla temin edilen raporda emare uyuşturucunun 53 gr 54 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmayan ve halen bir üniversitede öğrenim görmekte olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 25 bin lira nakdi teminat ödemesi ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ali Fatih Ahmet AbdullahUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Katle teşebbüs suçlularını gizleyen 2 kadın tutuklandı
Katle teşebbüs suçlularını gizleyen 2 kadın tutuklandı
İçki tesiri altında götürüldüğü karakolu dağıttı, polisi darp etti
İçki tesiri altında götürüldüğü karakolu dağıttı, polisi darp etti
15 yaşındaki kız çocuğuna laf atan kişi tutuklandı
15 yaşındaki kız çocuğuna laf atan kişi tutuklandı
Alkolü fazla kaçırınca kendinin 'son peygamber' olduğunu iddia etti
Alkolü fazla kaçırınca kendinin 'son peygamber' olduğunu iddia etti
Sanık Mustafa Fedai 4 yıl ve sanık Qusai Al Mustafa’ya 7 yıl hapis cezası
Sanık Mustafa Fedai 4 yıl ve sanık Qusai Al Mustafa’ya 7 yıl hapis cezası
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Bayram Durmuşoğlu tutuksuz yargılanacak
Bayram Durmuşoğlu tutuksuz yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim