Tasarruflarında 42 gr uyuşturucu bulunmuştu

14.08.21 tarihinde Gazimağusa’da tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 42 gr madde bulunan Libya uyruklu Ali Fatih Ahmet Abdullah (E-25) suçüstü hali gereği Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı polisler tarafından tutuklandı.

Bugüne değin poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 18.08.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili şahadet vermek üzere polis memuru Kemal Onbaşı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğuna dair alınan bir bilgi ışığında 14.08.21 tarihinde saat 20.40 raddelerinde zanlının Gazimağusa’da sosyal konutlar bölgesinde Uluçam yolu üzerinde yaya olarak yürürken tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Zanlının sol elinde tutmakta olduğu şeffaf renk naylon poşet içerisinde yapılan aramada naylon poşete sarılı 2 ayrı yerde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 42 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Analiz edilmek üzere devlet kimya laboratuvarına gönderilen emarelerle ilgili bugün itibarıyla temin edilen raporda emare uyuşturucunun 53 gr 54 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmayan ve halen bir üniversitede öğrenim görmekte olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 25 bin lira nakdi teminat ödemesi ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)