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Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa'da meydana gelen meydana gelen cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı K.I teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ekim 2021 Salı 14:02
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, yeminli şahadet vererek olguları aktardı. Polis, huzurzda bulunan zanlı K.I.’nın Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 22.10.2021 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şubeye annesi H.G., Sosyal Hizmetlerde görevli S.Ö. ile gelen müşteki Ö.G’nin 2017 yılı içerinde Lefkoşa'da teyzesi M.I.’nın ikametgahında misafir olarak bulunduğu bir sırada teyzesinin kocası zanlı K.I.'nın göğüslerini elleri ile okşamak ve dudaklarından öptüğünü bildirip bu hususla ilgili şikayette bulunduğunu belirtti.

Polis, ayni gün mesele ile ilgili tahkikata başlandığını ve müştekinin kendisine yapılan cinsel saldırı ile ilgili olarak 2019 yılı içerinde öğrenim gördüğü okuldaki rehber öğretmenine olayı anlattığı ve bu hususla ilgili dosyasına kayıt düşüldüğünün öğrenildiğini anlattı.

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Polis, ilgili rehber öğretmenin durumu Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bildirdiği, dairenin anneyle görüştüğü ancak annenin durumu eşinin öğrenmemesi için gizli kalmasını istediğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine ayni gün yapılan soruşturmada halen öğrenim gördüğü okuldaki yeni rehber öğretmenine de 04.10.2021 tarihinde yaşanan olayla ilgili bilgi verdiğinin tespit edildiğini ve bunun üzerine soruşturmanın genişletildiğini kaydetti.

Polis, zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, meselenin tahkikatının tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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