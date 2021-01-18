Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümetler popülisttir
Hükümetler popülisttir
Pilli havlu attı!
Pilli havlu attı!
Nasıl bir hükümet ve hangi devlet?
Nasıl bir hükümet ve hangi...
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
banner376

Sokağa çıkma yasağına yakalanan 2 şahsın aracında uyuşturucu bulundu

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:33
Sokağa çıkma yasağına yakalanan 2 şahsın aracında uyuşturucu bulundu
banner337
banner351

17.01.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa’da devriye gezen bir polis ekibi, Bakanlar kurulu tarafından alınan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden Gökhan Çakır (E-29) ve Berna Lüftioğlu (K-33) kullanımlarındaki araçta yapılan aramada Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındı ve bahse konu şahıslar tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar bugün 18.1.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufundan Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak PM Kemal Onbaşı’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Onbaşı yemin altında verdiği şahadette, 17.1.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde, Bakanlar kurulu kararı ile alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden zanlı 1 yönetimindeki araç yanında zanlı 2 olduğu halde bir polis ekibi tarafından durdurularak aramaya tabi tutulduğunu, yapılan aramada şoför mahallinde sağ ön kapı cep içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, alınacak ifadeler yanında emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğine değinen PM Onbaşı, zanlıların konu ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadıklarını belirtti.

Zanlı 1’in kullanımındaki aracın kime ait olduğunu henüz tespit etme imkanları olmadığına dikkat çeken PM Onbaşı, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhinde üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gökhan ÇakırBerna Lüftioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlılarından 2’si tutuklu biri tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlılarından 2’si tutuklu biri tutuksuz yargılanacak
Yakup Çolak 3 gün poliste tutuklu kalacak
Yakup Çolak 3 gün poliste tutuklu kalacak
Salih Kahraman tutuklu yargılanacak
Salih Kahraman tutuklu yargılanacak
Maya Muhyyeva tutuklu yargılanacak
Maya Muhyyeva tutuklu yargılanacak
Sinan Ceylan 4 gün daha poliste tutuklu
Sinan Ceylan 4 gün daha poliste tutuklu
Kurbanov ve Davranov tutuklu yargılanacak
Kurbanov ve Davranov tutuklu yargılanacak
İki ayrı bölgede yangın
İki ayrı bölgede yangın
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal
Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal
Dipkarpazda bir araç ateşe verildi
Dipkarpazda bir araç ateşe verildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim