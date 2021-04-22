Seri hırsız yakalandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de birçok yerden hırsızlık yapan Mohannad Abdel Rauof Al Ouadah bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının soygun darp ve vahim zarar suçlarından tutuklandığını belirtti. Yavuz, zanlının 20 Nisan öğle saatlerinde Girne’de, “Demiralp İletişim” isimli iş yerine müşteri olarak girdiğini, iş yerinde satışta sunulan 3 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu alıp, pantolonunun içerisine sokarak, saklamaya çalıştığı sırada iş yeri çalışanı Memduh Tek tarafından fark edildiğini söyledi. Polis, zanlının fark edilmesi üzerine kaçmaya çalıştığını, göğsüne vurup ittiği Tek’in yere düşüp kolunu çatlatmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, Tek’in zanlıyı kovalamaya devam ettiğini, makul kuvvet kullanarak dolmuşa bindiği esnada yakaladığını ve polise teslim edildiğini belirtti.Polis, yakalanan zanlının 19 Nisan’da Girne’de, Mert Optik’ten 5 bin 900 TL değerinde iki güneş gözlüğünü pantolonuna saklayıp çaldığını, 13 Nisan’da da “Şokmar” dan 300 lira değerindeki kablosuz telefon kulaklığı çaldığı pantolonuna saklayıp çaldığınıtespit ettiklerini açıkladı. Polis, yakalanan zanlının üzerinde bir adet güneş gözlüğü ile kablosuz kulaklık bulunduğunu söyledi. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, kayıp emareler olduğunu kaydeden polis, 8 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.