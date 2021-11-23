Satışa hazır uyuşturucularla yakalandı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlı Cem Derviş Doğu’nun Kanunsuz uyuşturucu madde eroin tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.11.2021 tarihinde saat 11.00’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde, içerisinde şüpheli bir şekilde görülen konu araç sürücüsü Cem Derviş Doğu’nun tespit edilerek, alıkonulduğunu anlattı.

Polis, zanlının huzurunda konu araçta yapılan aramada sol ön yolcu koltuğunun üzerinde satışa hazır halde dört adet beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigaranın bulunarak emare olarak zapt edilip zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Yayla’da bulunan ikametgâhında huzurunda mahkeme emriyle arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini anlattı. Polis, zanlının sözlü beyanlarının araştırılması gerektiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ve aranan şahıslar olduğunu söyleyerek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi