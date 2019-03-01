Sanal bet soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet meselesi ile ilgili tutuklanan Tolunay Dayanış, Ekrem Atıcı, Vural Koca, Cansu Tunçöz, Yağmur Yılmaz ve Songül Güçlü isimli şahısların suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi. 6 zanlı serbest bırakılırken, suçla bağlantılı Hakan Güneş tutuklandı. Güneş ile tutuklu bulunan zanlılar Mustafa Halil Selek, Süleyman Durmuş bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis, operasyonun 25 Şubat tarihinde Mustafa Çağatay sokakta bulunan bir apartman dairesine gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, daireye yapılan baskında yasa dışı bahis oynatıldığını tespit ettiklerini ifade etti. Polis, yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan11 bilgisayar, 529 bankamatik kartı, 31 cep telefonu, 254 sim kart ve 4 adet flash diskin kanıt olarak alındığını açıkladı. Polis, ele geçirilen telefonların yasadışı bahisten elde edilen paraların internet bankacılığı vasıtasıyla sisteme sokulabilmesi için kullanıldığını ifade etti. Polis operasyon kapsamında tutuklanan Tolunay Dayanış, Ekrem Atıcı, Vural Koca, Cansu Tunçöz, Yağmur Yılmaz ve Songül Güçlü isimli şahısların suçla bağlantısı olmadığı tespit edildiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Hakan Güneş’in önceki gün tutuklandığını söyledi. Polis, Girne’deki evinde tespit edilerek tutuklanan Hakan Güneş’in ikametgâhında yapılan aramada, 6 adet sim kart, 1 adet hard disk ve “Madrid Bet” adına hazırlanmış 2 adet kartvizitin yanı sıra zanlının kardeşi adına hazırlanmış 1 adet sahte TC nüfus cüzdanı ile 1 adet sahte TC sürüş ehliyeti ele geçirildiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Hakan Güneş’in operasyondan kısa bir süre sonra formatlanması amacıyla bilgisayar servisine verdiği 2 adet laptop bilgisayar da söz konusu serviste tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, Mustafa Halil Selek, Süleyman Durmuş ve Hakan Güneş aleyhinde soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.