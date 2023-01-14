Sahtekarlıkla mal temini... Verdikleri çekin bozulmaması için noterde kağıt yaptırdılar

Öte yandan 2022 yılı Kasım ayı içerisinde Haspolat’ta, meyve sebze ithalatçısı olarak faaliyet gösteren iş yerinden satın aldıkları sebze ve meyvelerin karşılığı olarak verdikleri toplam değerleri 773 bin TL olan ve tek imzayla bozulabilen 6 ileri tarihli çekin bozulmasını engellemek amacıyla, sahtekarlık ve dolandırma kastıyla tasdik memurunda yaptırdıkları, "çeklerin bozulabilmesi için çift imzalı olması gerektiği" yönündeki beyannameyi, bankaya ibraz ederek çeklerin bozulmamasını sağlayan N.A.(E-37) ve M.D.(E-42), sahtekarlıkla mal temin etmekten tutuklandı.