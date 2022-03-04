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Sahte dolar soruşturması sürüyor

Girne’de sahte dolarla yakalanan Nurbek Turdumanbetov bugün mahkemeye çıkarıldı.

04 Mart 2022 Cuma 22:29
Sahte dolar soruşturması sürüyor

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de sahte dolarla yakalanan Nurbek Turdumanbetov bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özgül Bostancı olguları aktardı. Polis, Girne'de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan zanlının sahte olduğuna inanılan her biri 50 banknotluk 9 adet toplam 450 ABD Dolarını tedavüle sürüp, sahtekârlıkla kredi temin ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında zanlının üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada, 43 adet 50lik, 14 adet 100lük sahte ABD Doları daha bulunduğunu belirten polis, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, bulunan paraların PGM sahtecilik şubesinde incelendiğini ifade etti. Polis, zanlının sözlü beyanında dolarları Türkiye’den temin ettiğini söylediği ancak henüz yazılı ifade vermediğini açıkladı. Polis, söz konusu casinodan üç adet görüntü alındığını ve bu görüntülerin inceleneceğini belirtti. Polis memuru, zanlının ayrıca bir başka casinoya daha gittiğinin belirlendiğini, burada sahte para tedavüle sürüp sürmediğinin araştırıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi değerlendirerek, zanlının7  gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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