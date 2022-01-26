banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Pilli'den iyi haber
Koronavirüse iki can daha!
Son Dakika
Koronavirüse iki can daha!
Testi pozitif çıkan Türk sporcu, özel ambulans uçakla Güney’den alındı
Türk sporcuya ambulans uçak
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse iki can daha!
Kapat

Recep Şahin 11 ay hapis yatacak

Güzelyurt’ta işlenen geceleyin ev açma, cinsel taciz suçundan yargılanan Recep Şahin’in aleyhindeki dava kararı açıklandı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:08
Recep Şahin 11 ay hapis yatacak

Kamalı Haber

banner341
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi. Şerife Kâtip, sanığın alkol etkisi altında eski iş arkadaşı olan müştekinin evine girip, sırtını ve kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulunduğuna değindi.

Kâtip, kadın ve mülkiyet haklarının öneminin altını çizip, suçun vahameti de dikkate alınarak, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Şerife Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 11 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mohammad Sohail 7 ay hapis yatacak
Mohammad Sohail 7 ay hapis yatacak
Ertunç Sayıner ve Yusuf Açıkel tutuksuz yargılanacak
Ertunç Sayıner ve Yusuf Açıkel tutuksuz yargılanacak
Timothy Olawaseye Abayomi'ye 8 gün daha tutukluluk
Timothy Olawaseye Abayomi'ye 8 gün daha tutukluluk
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Tasarrufunda eski eser bulunan şahsa 2 gün tutukluluk
Tasarrufunda eski eser bulunan şahsa 2 gün tutukluluk
Kasım Topaloğulları 2 gün poliste tutuklu kalacak
Kasım Topaloğulları 2 gün poliste tutuklu kalacak
Syed Farhan Shah cezaevine gönderildi
Syed Farhan Shah cezaevine gönderildi
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Mültecilerden haberi yokmuş
Mültecilerden haberi yokmuş
Yasadışı yollarla Güney'e geçmeye çalışırken yakalandılar
Yasadışı yollarla Güney'e geçmeye çalışırken yakalandılar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim