Recep Şahin 11 ay hapis yatacak

Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi. Şerife Kâtip, sanığın alkol etkisi altında eski iş arkadaşı olan müştekinin evine girip, sırtını ve kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulunduğuna değindi.

Kâtip, kadın ve mülkiyet haklarının öneminin altını çizip, suçun vahameti de dikkate alınarak, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Şerife Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 11 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.