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Pompacı 18 ay hapis yatacak

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına Aykırı Hareket suçlarından yargılanan Syed Farhan Shah 18 ay hapis cezası aldı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 14:52
Pompacı 18 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına Aykırı Hareket suçlarından yargılanan Syed Farhan Shah 18 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Kâtip açıkladı. Kâtip, sanığın mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi. Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl vuku bulmuştu?

24.12.2021 - 14.01.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu sanık Syed Farhan Shah, söz konusu petrol istasyonuna gelen müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdikleri kredi kartlarından ödemeyi aldığı sırada kart hamillerinin bilgisi ve rızası olmadan kredi kartı bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin etmişti. Sanık, internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girip 8 farklı kişinin kredi kartlarından sahtekarlıkla 7 bin 725 TL harcama yapmıştı.

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