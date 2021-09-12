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Polisten haberler..

12 Eylül 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

12 Eylül 2021 Pazar 12:43
Polisten haberler..

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EV AÇMA VE HIRSIZLIK

11.09.2021 tarihinde, Bostancı’da, Mustafa ESENYEL’e ait ikametgahın mutfak kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; bir adet araç kontak anahtarı ile iki adet kapı anahtarı çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.T. (E-49) tutuklanmış olup, tasarrufunda bulunan ev anahtarları emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

11-12.09.2021 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. 

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, bar ve eğlence yerleri ile kahvehanelerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 29 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 824 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 317 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerleri kontrol edilmiş olup, 1 restoranın alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki sattığı tespit edilerek işletmeci hakkında yasal işleme gidilmiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 45 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.  

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 41 araç  trafikten men edilmiş ve 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, bar ve eğlence yerleri ile kahvehanelerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 254 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 44 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerlerinde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.  

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 450 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç  ise trafikten men edilmiştir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11-12.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 91 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve 9 iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
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