Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM

10.06.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Nergisli’de sakin Cumali TAŞ (E-46), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

10.06.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Dipkarpaz’da ova içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu O.İ.(E-27), toprağa ekili 20 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkileri, 14 kök kurumuş vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkileri pet su şişeleri ile sulamakta olduğu sırada suçüstü tespit edilmiştir.

Aynı gün bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir miktar hintkeneviri tohumu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAZİ YANGINI

10.06.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Karpaşa’da Yousfy KATSULİDİS’in kullanımında bulunan biçerdöverin ekzozundan çıkan kıvılcım sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın itfaye ekipleri ve Orman Dairesi personeli tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu adı edilene ait 5 dönüm biçilmiş arpa kalemi, 1 dönüm biçilmemiş arpa, 6 adet rulo balya ve 20 adet çam ağacı yanarak zarar gördü..

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.