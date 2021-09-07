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Polisten haberler..

7 Eylül 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

07 Eylül 2021 Salı 09:56
Polisten haberler..

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

06.09.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince tarafından gerçekleştirlen operasyon sonucu, Y.A.(E-28)’nın tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan F.Ç.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

04.09.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşada sakin İrfan SHAHZAD (E-38), kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönemiştir. Bashe konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 06-07.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve 2 iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polisiye OlaylarPolisiye HaberlerPolis Basın Bülteni
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