Polisten haberler..

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

06.09.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince tarafından gerçekleştirlen operasyon sonucu, Y.A.(E-28)’nın tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan F.Ç.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

04.09.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşada sakin İrfan SHAHZAD (E-38), kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönemiştir. Bashe konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 06-07.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve 2 iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.