Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM 13.08.2021 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Lefkoşa’da Mustafa KATİPOĞLU (E-64), ikametgâhında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNT KENEVİRİ) TASARRUFU

13.08.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Aslanköy-Paşaköy anayolu üzerinde bulunan toprak alan içerisinde A.C.’nin (E-53) kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, sigara tütünü içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2100 euro ve 1800 TL nakit para bulunmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BULARAK HIRSIZLIK

10.08.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi park alanı içerisinde N.P. (E-38) ve U.Ç. (E-23), bir şahsın düşürmüş olduğu para cüzdanını bulup içerisinde bulunan 5500 TL, 40 sterlin, 30 euro nakit paralarla birlikte çalmışlardı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilenler tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.





YANGIN

13.08.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa'da Mey içki fabrikasının yan kısmında tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 8 adet çam ağacı tamamen ve fabrikanın garaj yolunda bulunan 15.000 adet boş şişe islenmiş, 10 adet sandviç panel de tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

13-14.08.2020 tarihleri, 22:00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane, gece kulübü, kahvehane, bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ve yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi, ikamet izinsiz 1 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 471 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 76 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 7 araç trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da; faaliyet gösteren bahis evi, gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise 14 kişinin kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulundukları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 300 araç kontrol edilmiş ve 82 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 araç trafikten men edilmiştir.

Girne’de; Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 141 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 43 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 8 araç trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 485 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de; faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 375 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 79 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan rapor edilirken, 1 kişi alkollü araç kullanmaktan tutuklanırken 1 araç da trafikten men edilmiştir.

Denetimler kapsamında 37 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin ise iş yerini kapatmayarak, 1 kişinin ise taksi aracının ön koltuğunda yolcu taşımak suretiyle yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

