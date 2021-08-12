Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

10.08.2021 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Pınarbaşı’nda sakin Ahmet Zurnacı (E-57), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmiş ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, HIRSIZLIK MAL KABULÜ VE KANUNSUZ MAL TASARRUFU

10-11.08.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da A.G.Y.(E-29)’nin, çalıştığı yerde bulunan inşaat alanı içerisinden toplam 70 metre uzunluğundaki yer altı kablosunu çaldığı tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada çalınan kablonun hırsızlık olduğunu bildiği halde B.D.(E-42) tarafından A.G.Y’den, 2,000 TL karşılığında satın alındığı tespit edilmiştir.