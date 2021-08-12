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Polisten haberler..

12 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

12 Ağustos 2021 Perşembe 12:49
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM     
10.08.2021 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Pınarbaşı’nda sakin Ahmet Zurnacı (E-57), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmiş ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, HIRSIZLIK MAL KABULÜ VE KANUNSUZ MAL TASARRUFU   
10-11.08.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da A.G.Y.(E-29)’nin, çalıştığı yerde bulunan inşaat alanı içerisinden toplam 70 metre uzunluğundaki yer altı kablosunu çaldığı tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada çalınan kablonun hırsızlık olduğunu bildiği halde B.D.(E-42) tarafından A.G.Y’den, 2,000 TL karşılığında satın alındığı tespit edilmiştir.

Akabinde B.D’ye ait konteyner içerisinde yapılan aramada ise çalınmış olunduğuna şüphe edilen yaklaşık 10.000 TL değerinde muhtelif ebat ve uzunlukta yer altı kabloları, yaklaşık 110 kg ağırlığında saf bakır tel,  bir adet spiral makinesi ve bir adet kablo kesmede kullanılan makas bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.   

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SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ        
28.06.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Gönyeli’de sakin V.A.(E-35)’nın, bir şahsa, kendisini farklı bir isimle tanıtarak, sahte davranışla ve dolandırmak kastı ile cezaevinde tutuklu bulunan yakınını çıkarabileceğini vaadinde bulunarak karşılığında 15.000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.  Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.       

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK         
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11-12.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı ortamda bulunan 3 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
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