Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM (GELİŞME)

29.07.2021 tarihinde Doğanköy’de, misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Hüseyin AVCILAR (E-73)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

26-29.07.2021 tarihleri arasında Haspolat’ta tadilat halinde bulunan bir üniversiteye ait kampus içerisinden 50 metre uzunluğundaki zırhlı yeraltı kabloları çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-31) ve S.A.(E-20) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların çalmış oldukları 50 metre uzunluğundaki zırhlı yeraltı kablosunun 21.15 metre uzunluğundaki kısmını Minareliköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine 3000TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR