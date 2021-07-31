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Polisten haberler..

31 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:49
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM (GELİŞME)

 29.07.2021 tarihinde Doğanköy’de, misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Hüseyin AVCILAR (E-73)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

26-29.07.2021 tarihleri arasında Haspolat’ta tadilat halinde bulunan bir üniversiteye ait kampus içerisinden  50 metre uzunluğundaki zırhlı yeraltı kabloları çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-31) ve S.A.(E-20) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların çalmış oldukları 50 metre uzunluğundaki zırhlı yeraltı kablosunun 21.15 metre uzunluğundaki kısmını Minareliköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine 3000TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

16.10.2020-28.04.2021 tarihleri arasında Bafra’da, deniz sahilinde bulunan su kuyusu içerisinden  Mehmetçik Belediyesi’ne ait 1 adet su dalgıcı ve üzerine monteli bulunan plastik su borusu ile elektrik kablosu kesilerek kasti hasara uğratıldıktan sonra çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-23) ve S.Y.(E-25), tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.   

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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